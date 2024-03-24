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Какие объекты незавершенного строительства следует отражать в декларации: ответ НАПК

15:30, 24 марта 2024
В разделе «Объекты незавершенного строительства» отображается ряд объектов.
Какие объекты незавершенного строительства следует отражать в декларации: ответ НАПК
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Национальное агентство по предотвращению коррупции объяснило, какие объекты следует отражать в разделе 4 «Объекты незавершенного строительства» декларации.

В разделе 4 «Объекты незавершенного строительства» декларации указываются (п. 2-1 ч. 1 ст. 46 Закона):

объекты незавершенного строительства;

объекты, не принятые в эксплуатацию;

объекты, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке.

В этом разделе декларации не указываются объекты, имеющие следующие характеристики в совокупности (одновременно):

строительство объекта завершено;

объект принятый в эксплуатацию;

право собственности на завершенный строительством объект зарегистрирован в установленном законом порядке.

В НАПК добавляют, что в случае соответствия объекта всем вышеуказанным характеристикам он отражается в разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации и не отображается в разделе 4 «Объекты незавершенного строительства» декларации во избежание дублирования.

Ранее в НАПК разъяснили, как правильно отражать в декларации предпринимательскую деятельность как ФЛП.

Также стало известно, что глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов декларирования.

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декларація

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