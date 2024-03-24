На Полтавщине задержали группу лиц, совершивших разбойное нападение на АЗС: видео

Вооруженные лица в масках ночью зашли в помещение автозаправки и завладели пакетом с денежными средствами в сумме 95 тысяч гривен.

В Полтавской области правоохранители установили и задержали группу лиц, причастных к разбойному нападению на АЗС в селе Малая Кохновка Кременчугского района. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел 20 марта около 01:40.

В полиции сообщили, что двое вооруженных лиц в масках ночью зашли в помещение автозаправки и, угрожая оружием, завладели пакетом с денежными средствами в сумме 95 тысяч гривен. После совершения преступления разбойники скрылись.

По словам начальника полиции Полтавщины Евгения Рогачева, к совершению разбойного нападения причастны двое жителей Кременчуга (1999 и 1987 годов рождения), которые раньше имели проблемы с законом.

«Один из нападавших задержан 21 марта, а другой – вечером 22 марта. Во время проведения обысков у правонарушителей изъято автоматическое оружие, транспортные средства, денежные средства и другие вещественные доказательства», - сказал он.

Отмечается, что обоим фигурантам уже сообщено о подозрении. Одному из них судом избрана мера пресечения – содержание под стражей и решается вопрос об избрании судом аналогичной меры пресечения другому нападающему.

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