Развернувлся из полосы, из которой запрещено такой маневр: в Киеве наказали водителя Dodge, видео

В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.

В Киеве оштрафовали водителя автомобиль Dodge, водитель которого развернулся из полосы, из которой запрещено осуществление такого маневра.

Как сообщила патрульная полиция Киева, стражи порядка остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу и составили соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для маневра. Этот дорожный знак показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева оштрафовали водителя автомобиля Mercedes, который, проехав на запрещающий сигнал светофора, повернул направо из полосы, разрешающей движение только прямо.

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