Для получения сведений об источниках/суммах доходов, выплаченных малолетним детям (до 14 лет), их родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) необходимо подать Заявление по форме № 10ДР.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ровенской области разъяснило, как родители могут получить сведения об источниках или суммах доходов, выплаченных малолетним детям.

Так, согласно п. 63.5 ст. 63 Налогового кодекса Украины все физические лица – налогоплательщики и сборы регистрируются в контролирующих органах путем включения сведений о них в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков в порядке, определенном НКУ.

Согласно части второй ст. 14 Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 г. № 2947-III с изменениями и дополнениями если ребенок или лицо, дееспособность которого ограничена, не может самостоятельно осуществлять свои права, эти права осуществляют родители, опекун или сами эти лица с помощью родителей или попечителя.

Порядок регистрации физических лиц в Государственном реестре, а также порядок получения сведений из Государственного реестра, регулируется Положением о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 29.09.2017 № 822, зарегистрированным в Министерстве 25 октября 2017 под № 1306/31174.

Согласно п. 1 разд. VII Положение № 822 физическое лицо независимо от возраста (как резидент, так и нерезидент), которое не включено в Государственный реестр, обязано лично или через представителя подать в соответствующий контролирующий орган учетную карточку физического лица - налогоплательщика по форме № 1ДР (далее – Учетная карточка № 1ДР) (приложение 2 к Положению № 822), которая является одновременно заявлением для регистрации в Государственном реестре, и предъявить документ, удостоверяющий личность, содержащий необходимые для регистрации реквизиты (фамилия, имя, отчество) (при наличии), дату рождения, место рождения, место жительства, гражданство).

Пунктом 4 разд. VII Положения № 822 определено, что учетные карточки по форме № 1ДР малолетних лиц (до 14 лет) представляются одним из родителей (усыновителем, опекуном, попечителем) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна , попечителя).

Согласно п. 4 разд. Х Положение № 822 для получения сведений о себе из Государственного реестра физическое лицо обращается лично или через представителя к контролирующему органу по своему налоговому адресу (месту жительства) или к любому контролирующему органу в случае, если физическое лицо временно находится за пределами населенного пункта жительства , подает документ, удостоверяющий личность, и заявление о получении сведений из Государственного реестра о суммах/источниках уплаченных доходов и удержанных налогов (далее – Заявление по форме № 10ДР) (приложение 14 к Положению № 822).

Таким образом, для получения сведений из Государственного реестра об источниках/суммах доходов, выплаченных малолетним детям (до 14 лет), их родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) необходимо обратиться лично в контролирующий орган по налоговому адресу (месту жительства) ребенка или к любого контролирующего органа (при временном пребывании за пределами населенного пункта проживания) и подать Заявление по форме № 10ДР. Заявление по форме № 10ДР подается при наличии документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя), и свидетельства о рождении ребенка.

При этом в Заявлении по форме № 10ДР указываются, в частности:

в графе «Личные данные заявителя» – регистрационный номер учетной карточки ребенка и фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно данным свидетельства рождения ребенка;

в графе «Адрес регистрации места жительства» – адрес регистрации места жительства ребенка;

в графе «Документ, удостоверяющий личность» – реквизиты свидетельства о рождении ребенка (название документа, серию (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ);

в графе «Контактная информация» – мобильный или домашний телефон родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

в графе «Информация относительно представителя (если Заявление подается таким лицом)» – регистрационные данные и данные документа, удостоверяющие личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя).

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