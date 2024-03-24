В Госпогранслужбе ответили, есть ли угроза нового нападения на Украину со стороны Беларуси

В Беларуси остается определенное количество российских военных, но они в большинстве своем обеспечивают обслуживание техники.

Угрозы для Украины из Беларуси пока нет. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, в Беларуси остается определенное количество российских военных, но они в большинстве своем обеспечивают обслуживание техники.

«По границе с Беларусью ситуация не меняется. Она остается контролируемой. По ту сторону границы мы не видим, чтобы у россии были какие-то силы для того, чтобы представлять на это время угрозу», - отметил Демченко.

Он добавил, что украинская разведка отслеживает ситуацию на территории Беларуси, чтобы в случае угрозы дать ответ. Это направление также продолжают укреплять, в частности, линии границы и фортификации на приграничных территориях.

«Напомню, что россия в свое время вывела все свои подразделения, которые проходили там обучение в подготовку, в рамках ротации новых не завела. На территории Беларуси остается определенное количество российских военных, но это больше обслуживающий персонал, обеспечивающий обслуживание техники», - пояснил спикер.

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