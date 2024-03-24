Из-за российской атаки повреждены объекты «Нафтогаза» на западе Украины, — Алексей Чернышев

В настоящее время ведутся работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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В ходе массированного обстрела Украины 24 марта российские оккупационные войска повредили объекты «Нафтогаза». Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов «Группа Нафтогаз» на западе», - рассказал он.

Предварительно обошлось без пострадавших.

«Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», – констатировал Чернышев.

Как сообщалось, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши.

Также в Киеве из одной из сбитых ракет вытекло токсичное топливо.

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