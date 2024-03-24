Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’явився текст законопроекту про створення Спеціалізованої економічної прокуратури як окремого органу прокуратури

Від Офісу Генпрокурора пропонують відокремити Спеціалізовану економічну прокуратуру.

Реформа оплати праці не забезпечила апарати судів гідною зарплатою – ДСА

У Державній судовій адміністрації кажуть, що вирішити проблему з заробітною платою в апаратах судів зможуть лише законодавча та виконавча гілки влади.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів

Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.

  1. В Україні

Російська ракета залетіла на територію Польщі: у небо підіймали авіацію

08:32, 24 березня 2024
Ворожа ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.
Російська ракета залетіла на територію Польщі: у небо підіймали авіацію
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 24 березня під час атаки рф на Україну Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників.

Як повідомляє Міністерство оборони Польщі, російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

У відомстві зазначили, що 24 березня о 4:23 сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією рф. Об’єкт увійшов у польський простір поблизу міста Осердов (Люблінське воєводство) і пробув в ньому 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари.

Зазначається, що вночі були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого була активізована польська та союзницька авіація.

Натомість міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Львівську область росіяни атакували 20 ракетами і 7 ударними БпЛА.

Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Львівщині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва