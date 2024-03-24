Російська ракета залетіла на територію Польщі: у небо підіймали авіацію

Ворожа ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 24 березня під час атаки рф на Україну Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію і авіацію союзників.

Як повідомляє Міністерство оборони Польщі, російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

У відомстві зазначили, що 24 березня о 4:23 сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією рф. Об’єкт увійшов у польський простір поблизу міста Осердов (Люблінське воєводство) і пробув в ньому 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари.

Зазначається, що вночі були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого була активізована польська та союзницька авіація.

Натомість міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Львівську область росіяни атакували 20 ракетами і 7 ударними БпЛА.

Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Львівщині.

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