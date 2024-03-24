У Києві сили ППО збии близько 10 ворожих ракет: у КМВА розповіли подробиці атаки

Внаслідок ракетного удару в Києві зафіксували падіння уламків у двох районах столиці.

Фото: REUTERS

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська військова адміністрація розповіла подробиці ракетного удару рф в ніч на 24 березня. Це другий удар по Києву за чотири дні.

Так, протиповітряна оборона над Києвом та в районі столиці вразила близько десяти ворожих ракет.

За інформацією, противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району Енгельса, Саратовської області.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.

Точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні сили.

У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару в Києві зафіксували падіння уламків у двох районах столиці.

В Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень.

У Шевченківському районі – на території паркової зони і житлової забудови внаслідок чого зафіксували пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.