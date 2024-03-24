В Киеве силы ПВО сбили около 10 вражеских ракет: в КГВА рассказали подробности атаки

В результате ракетного удара в Киеве зафиксировали падение обломков в двух районах столицы.

Фото: REUTERS

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Киевская городская военная администрация рассказала подробности ракетного удара рф в ночь на 24 марта. Это второй удар по Киеву за четыре дня.

Так, противовоздушная оборона над Киевом и в районе столицы поразила около десяти вражеских ракет.

По информации, противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски произошли из района Энгельса, Саратовской области.

Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов. В Киев ракеты заходили группами, с северного направления.

Точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные силы.

В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара в Киеве зафиксировали падение обломков в двух районах столицы.

В Деснянском районе обломки рухнули на территорию лесных насаждений.

В Шевченковском районе – на территории парковой зоны и жилой застройки, в результате чего зафиксировали повреждение фасада многоэтажного жилого дома.

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