Украинизация видеоигр: Минкульт обратится к мировым разработчикам игр

Минкульт планирует обратиться к мировым разработчикам игр ради украиноязычных версий.

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Министерство культуры и информационной политики планирует обратиться к мировым разработчикам видеоигр с целью распространения украиноязычных версий. Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время телемарафона.

Карандеев подчеркнул необходимость в наличии украиноязычных медиапродуктов, комментируя программу развития украинского языка до 2030 года. Он отметил, что доступность украинских версий фильмов и других медиапродуктов способствует повышению использования украинского языка среди зрителей.

"Если семья смотрит украинский фильм, то ей легче сразу обсудить его на украинском языке. Поэтому акцент стоит на том, чтобы наполнить национальное информационное пространство украиноязычным продуктом", - отметил глава ведомства.

Министерство также обратило внимание на недостаток украинских локализаций видеоигр после обращения первой леди Елены Зеленской. Карандеев отметил, что это проблема, которую они решили учесть и выйти с глобальным предложением к мировым производителям компьютерных игр по созданию украиноязычных версий.

Однако он признал, что индустрия компьютерных видеоигр требует индивидуального подхода, который он назвал "айтишной дипломатией".

"Думаю, в ближайшее время мы выйдем с глобальным предложением к мировым производителям компьютерных игр о наличии украиноязычных версий", - подчеркнул Карандеев.

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