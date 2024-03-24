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  1. В Україні

Українізація відеоігор: Мінкульт звернеться до світових розробників ігор

09:11, 24 березня 2024
Мінкульт планує звернутися до світових розробників ігор заради україномовних версій.
Українізація відеоігор: Мінкульт звернеться до світових розробників ігор
Джерело фото: ms.detector.media
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Міністерство культури та інформаційної політики планує звернутися до світових розробників відеоігор з метою поширення українськомовних версій. Про це заявив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час телемарафону.

Карандєєв підкреслив необхідність у наявності українськомовних медіапродуктів, коментуючи програму розвитку української мови до 2030 року. Він відзначив, що доступність українських версій фільмів та інших медіапродуктів сприяє підвищенню використання української мови серед глядачів.

«Якщо сім’я дивиться український фільм, то їй легше одразу обговорити його українською мовою. Тому акцент стоїть на тому, щоб наповнити національний інформаційний простір українськомовним продуктом», — зазначив очільник відомства.

Міністерство також звернуло увагу на нестачу українських локалізацій відеоігор після звернення першої леді Олени Зеленської. Карандєєв зазначив, що це проблема, яку вони вирішили врахувати та вийти з глобальною пропозицією до світових виробників комп’ютерних ігор стосовно створення україномовних версій.

Однак він визнав, що індустрія комп’ютерних відеоігор вимагає індивідуального підходу, який він назвав «айтішною дипломатією».

«Гадаю, найближчим часом ми вийдемо з глобальною пропозицією до світових виробників комп’ютерних ігор щодо наявності україномовних версій», — наголосив Карандєєв.

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