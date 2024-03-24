На Харківщині запрацював потяг-кухня з гарячою їжею

Укрзалізниця на Food Train доставляє гарячу їжу на Харківщину.

Джерело фото: Мінреінтеграції

На Харківщині розпочав роботу особливий потяг-кухня від Укрзалізниці, який надає гарячу їжу для підтримки постраждалого населення регіону. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Після ворожої атаки, яка сталася вчора, Харківщина стала об'єктом часткового відключення електроенергії. Тому на нараді Координаційного штабу з проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під керівництвом Віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук було вирішено відправити в цей регіон унікальний потяг Food Train.

Вже 23 березня екіпаж потяга-кухні розпочав свою роботу, приготувавши майже 6000 порцій їжі для мешканців Харківщини. Ці продукти були доставлені за координацією Харківської обласної державної адміністрації в лікарні, місцевий транзитний пункт для внутрішньо переміщених осіб, а також до тих, хто постраждав в результаті ворожих обстрілів минулого дня.

«Завдяки співпраці з нашими партнерами ми маємо змогу швидко допомагати людям, які цього потребують. Оперативне кризове реагування та направлення потяга-кухні Укрзалізниці, який функціонує за підтримки Фонду Говарда Баффета, є черговим прикладом такої злагодженої роботи», - зазначила Віцепрем'єрка.

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