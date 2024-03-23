«Кордон – лінія життя»: у Варшаві українці та поляки протестували проти блокади кордону

У Варшаві відбувся масовий протест проти блокади кордону та російської пропаганди.

Джерело фото: radiosvoboda

У суботу, 23 березня, у Варшаві відбулась акція протесту під гаслом «Кордон – лінія життя» яка викликала значний резонанс у суспільстві. До акції приєдналися близько 100 польських і українських активістів, які виступали проти блокади кордону та російської пропаганди.

За інформацією «Радіо Свобода», учасники мітингу вигукували «стоп блокаді кордону» та «ні російській пропаганді», тримаючи плакати з написами «Free border», «Help Ukraine Today – Keep Russia Away», «Блокада шкодить обом країнам» та іншими.

Активісти відзначили, що водії, які проживають на кордоні, змушені перебувати там до три тижнів без можливості мити себе та отримувати нормальне харчування.

Один з організаторів заходу, Кароль Карпінський, підкреслив, що майже мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною, а блокада кордону суттєво ускладнює цей процес.

«Те, що зараз відбувається – це тиранія меншості, бо більшість хоче нормальних, приязних стосунків між Польщею і Україною. Більшість проти цієї блокади, яка нищить нашу економіку, наших підприємців і допомагає путіну», - підкреслив польський активіст.

Мітингарі переконані, що блокада кордону лише загострила відносини між українцями і поляками, що на користь лише росії.

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