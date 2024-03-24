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  1. В Україні

Захист від «сліпих зон»: поради для безпечного водіння

07:18, 24 березня 2024
Патрульна поліція попереджає водіїв легкових автомобілів про контроль «сліпих зон».
Захист від «сліпих зон»: поради для безпечного водіння
Джерело фото: patrolpolice.gov.ua
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У зв'язку з особливостями конструкції, транспортні засоби мають так звані "сліпі зони" - ділянки дороги та інші автівки, які водій не може бачити, що може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі. Про це повідомила патрульна поліція Київської області.

У легкових автомобілів "сліпі зони" включають передні стійки та зону з правого боку, оскільки праве дзеркало знаходиться далеко від водійського сидіння, обмежуючи кут огляду.

Щоб уникнути аварій, водіям легкових автомобілів рекомендується перевіряти "сліпі зони", повертаючи голову перед здійсненням маневру.

У вантажних автомобілях контроль "сліпих зон" є ще складнішим. Тому водіям важливо обирати безпечну швидкість, дотримуватися відстані та правильно розташовуватися на дорозі, щоб уникнути зіткнень з автівками, які можуть перебувати поза полем зору.

Також рекомендується завчасно вмикати попереджувальний сигнал при русі або зміні напрямку, щоб попередити інших учасників дорожнього руху про свої наміри.

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