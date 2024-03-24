Защита от «слепых зон»: советы для безопасного вождения

Патрульная полиция предупреждает водителей легковых автомобилей о контроле «слепых зон».

Источник фото: patrolpolice.gov.ua

В связи с особенностями конструкции, транспортные средства имеют так называемые "слепые зоны" - участки дороги и другие машины, которые водитель не может видеть, что может привести к опасным ситуациям на дороге. Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

У легковых автомобилей "слепые зоны" включают передние стойки и зону с правой стороны, поскольку правое зеркало находится далеко от водительского сиденья, ограничивая угол обзора.

Чтобы избежать аварий, водителям легковых автомобилей рекомендуется проверять "слепые зоны", поворачивая голову перед совершением маневра.

В грузовых автомобилях контроль "слепых зон" является еще более сложным. Поэтому водителям важно выбирать безопасную скорость, соблюдать расстояние и правильно располагаться на дороге, чтобы избежать столкновений с автомобилями, которые могут находиться вне поля зрения.

Также рекомендуется заблаговременно включать предупредительный сигнал при движении или изменении направления, чтобы предупредить других участников дорожного движения о своих намерениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.