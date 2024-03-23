Половина Харькова уже с отоплением, однако возможны графики отключения света

В Харькове после массированных обстрелов восстановлено отопление в 50% домов, в 35% - вернули свет.

Источник фото: espreso

В Харькове по состоянию на вечер 23 марта после вчерашнего блэкаута, вызванного массированным российским обстрелом удалось восстановить подачу отопления в 50% домов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов во в эфире национального телемарафона.

По словам мэра, "Харьковоблэнерго" начало подключение к электроснабжению определенных районов города. "Около 35% домов подключены к электроснабжению. Что касается отопления, то удалось подключить 50%", - отметил он.

Терехов также сообщил, что в городе отключено уличное освещение, не работает электрический транспорт из-за недостаточной мощности. Однако восстановление этих услуг затруднено из-за серьезных разрушений, включая разбитую трансформаторную подстанцию и линии электропередачи.

"Разрушения очень серьезные, разбита трансформаторная подстанция, подающие линии - сейчас трудно говорить о восстановлении этих трансформаторных станций, а следовательно и подключения города", - подчеркнул Терехов.

Также мэр сообщил, что коммунальные учреждения, включая больницы и поликлиники, продолжают работать в обычном режиме. Также в городе функционируют магазины, АЗС и другие учреждения торговли и бытового обслуживания населения, оборудованные генераторами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.