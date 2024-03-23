Байден подписал бюджет и призвал Конгресс принять законопроект о поддержке Украины

Президент США пошел на компромисс по бюджету, однако требует дополнительного финансирования для Украины.

Источник фото: pravda.com.ua

Президент США Джо Байден подписал бюджет объемом 1,2 триллиона долларов, что позволило избежать приостановки работы правительства. Однако он призвал Палату представителей принять законопроект о поддержке Украины, Израиля и Тайваня. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

"Я хочу четко заявить - работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании (Украины, Израиля и Тайваня)...", - отметил президент США.

Байден отметил, что подписанный им двухпартийный проект о финансировании правительства продолжит его работу, будет способствовать инвестициям в американский народ, укрепит экономику и национальную безопасность.

"Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела", - добавил президент Байден.

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