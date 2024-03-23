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Минобороны Британии показало выпуск первых украинских пилотов, которые учились на F-16: фото

20:33, 23 марта 2024
10 украинских пилотов прошли базовую летную подготовку в Великобритании и станут первой линией обороны, защищая небо Украины.
Минобороны Британии показало выпуск первых украинских пилотов, которые учились на F-16: фото
Источник фото: Тwitter / Ministry of Defence
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Как сообщалось ранее, первая десятка украинских пилотов успешно завершила базовый курс обучения полетов на истребителях F-16, который был проведен под руководством Королевских воздушных сил Великобритании. Об этом пресс-служба Министерства обороны Великобритании и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Первые украинские пилоты, которые прошли интенсивную подготовку под руководством Королевских воздушных сил закончили обучение", - заявили в британском министерстве.

После успешного завершения базового курса в Великобритании, украинские пилоты продолжат обучение на следующем этапе во Франции.

"10 пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании и когда-то станут первой линией обороны, защищая небо Украины от российских войск", - добавили в военном Генштабе.

Один из украинских пилотов, который успешно завершил обучение в Великобритании, поделился своими впечатлениями от программы обучения.

"Курс был сложным и интересным, это сделало меня лучшим пилотом. Я благодарен Великобритании за поддержку Украины, а также лично благодарен инструкторам Королевских ВВС за то, что они подготовили меня к будущему", - отметил пилот.

Источник фото: Тwitter /  Ministry of Defence 

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