Из-за ссоры с родными убегала из Николаева в Одессу: как полиция искала 15-летнюю беглянку

Николаевские полицейские разыскали несовершеннолетнюю беглянку, которая пыталась поехать к подруге в Одессу.

Николаевские полицейские успешно разыскали 15-летнюю девушку, которая пыталась уехать в Одессу без уведомления своим родителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Жительница Николаевского района обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своей дочери. По информации матери, девушка ушла из дома днем и не вернулась, и никто не знает, где она может находиться.

После получения заявления полицейские начали масштабную операцию по розыску несовершеннолетней. После серии оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что девушка планировала поехать в Одессу из-за конфликта с матерью, где собирались встретиться с подругой.

Полицейские провели с девушкой профилактическую беседу, обратив внимание на возможные последствия ее действий.

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