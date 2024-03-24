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Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

На одну из должностей судей КСУ по квоте Съезда судей будет новый конкурс – Совещательная группа экспертов

Добропорядочных кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей хватило только на одну вакансию.

План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

Верховный Суд объяснил, в каких случаях имеет место состав преступления по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей врачом

В случае, когда тяжелые последствия для больного не связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных обязанностей, а наступили в результате других обстоятельств, ответственность по ст. 140 УК исключается.

  1. В Украине

Из-за ссоры с родными убегала из Николаева в Одессу: как полиция искала 15-летнюю беглянку

07:00, 24 марта 2024
Николаевские полицейские разыскали несовершеннолетнюю беглянку, которая пыталась поехать к подруге в Одессу.
Из-за ссоры с родными убегала из Николаева в Одессу: как полиция искала 15-летнюю беглянку
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Николаевские полицейские успешно разыскали 15-летнюю девушку, которая пыталась уехать в Одессу без уведомления своим родителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Жительница Николаевского района обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своей дочери. По информации матери, девушка ушла из дома днем и не вернулась, и никто не знает, где она может находиться.

После получения заявления полицейские начали масштабную операцию по розыску несовершеннолетней. После серии оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что девушка планировала поехать в Одессу из-за конфликта с матерью, где собирались встретиться с подругой.

Полицейские провели с девушкой профилактическую беседу, обратив внимание на возможные последствия ее действий.

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