Через сварку з рідними тікала з Миколаєва в Одесу: як поліція шукала 15-річну втікачку

Миколаївські поліцейські розшукали неповнолітню втікачку, яка намагалася поїхати до подруги в Одесу.

Миколаївські поліцейські успішно розшукали 15-річну дівчину, яка намагалась виїхати до Одеси без повідомлення своїм батькам. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Жителька Миколаївського району звернулась до поліції із заявою на зникнення своєї доньки. За інформацією матері, дівчина пішла з дому вдень і не повернулась, і ніхто не знає, де вона може перебувати.

Після отримання заяви поліцейські розпочали масштабну операцію з розшуку неповнолітньої. Після серії оперативно-розшукових заходів вдалося встановити, що дівчина планувала поїхати до Одеси через конфлікт з матір'ю, де збиралися зустрітися з подругою.

Поліцейські провели з дівчиною профілактичну бесіду, звернувши увагу на можливі наслідки її дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.