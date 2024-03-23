Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів

Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.

План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

  1. У світі

Amazon оскаржує штраф у розмірі $34,6 млн від французького регулятора

19:38, 23 березня 2024
Amazon оскаржує штраф від французького регулятора щодо «надмірного» стеження за працівниками.
Amazon оскаржує штраф у розмірі $34,6 млн від французького регулятора
Джерело фото: VnEconomy
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Amazon оскаржуватиме рішення французького регулятора з питань захисту даних (CNIL), що стосується накладеного штрафу у розмірі 34,6 млн доларів за звинуваченням у «надмірному» стеженні за своїми працівниками.

Як повідомляє агентство Reuters, Amazon відмовився погоджуватися з висновками CNIL і вирішив подати апеляцію до Державної ради. Вони вважають, що висновки регулятора не відповідають дійсності.

У січні CNIL оштрафував компанію Amazon France Logistique за систему спостереження, яку вони вважали «надмірно нав'язливою». Регулятор виявив, що на складах Amazon працювала система моніторингу з трьома видами оповіщень, яку вони визнали незаконною.

Згідно з розслідуванням, одне з оповіщень активувалося, якщо товар сканувався занадто швидко, інше сигналізувало про перерви тривалістю від 10 хвилин, а третє відстежувало перерви від однієї до 10 хвилин. Крім того, CNIL поставив під сумнів, чому Amazon зберігав дані працівників протягом 31 дня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду