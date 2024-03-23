Amazon оскаржує штраф у розмірі $34,6 млн від французького регулятора

Amazon оскаржує штраф від французького регулятора щодо «надмірного» стеження за працівниками.

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Amazon оскаржуватиме рішення французького регулятора з питань захисту даних (CNIL), що стосується накладеного штрафу у розмірі 34,6 млн доларів за звинуваченням у «надмірному» стеженні за своїми працівниками.

Як повідомляє агентство Reuters, Amazon відмовився погоджуватися з висновками CNIL і вирішив подати апеляцію до Державної ради. Вони вважають, що висновки регулятора не відповідають дійсності.

У січні CNIL оштрафував компанію Amazon France Logistique за систему спостереження, яку вони вважали «надмірно нав'язливою». Регулятор виявив, що на складах Amazon працювала система моніторингу з трьома видами оповіщень, яку вони визнали незаконною.

Згідно з розслідуванням, одне з оповіщень активувалося, якщо товар сканувався занадто швидко, інше сигналізувало про перерви тривалістю від 10 хвилин, а третє відстежувало перерви від однієї до 10 хвилин. Крім того, CNIL поставив під сумнів, чому Amazon зберігав дані працівників протягом 31 дня.

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