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Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

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  1. У світі

Франція воює з наркоторгівлею: на вулицях Марселю сотні поліцейських

20:14, 23 березня 2024
Поліція Франції розпочала масштабну боротьбу з наркоторгівлею в Марселі.
Франція воює з наркоторгівлею: на вулицях Марселю сотні поліцейських
Джерело фото: Тwitter / Emmanuel Macron
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Влада Франції розпочала велику поліцейську операцію проти наркоторгівлі в Марселі, що розташоване на півдні країни, з метою стримування різкого зростання насильства в останні роки.

Як повідомляє Euronews, у операції бере участь від 700 до 1000 поліцейських, жандармів і митників, спрямованих на придушення діяльності наркоторговців та їх клієнтів у Марселі.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон висловився про те, що ця операція призначена для припинення наркоторгівлі і забезпечення порядку у Марселі.

За даними Euronews, дії поліції вже призвели до того, що наркоторговці почали мігрувати в інші райони, зокрема, до Бельгії.

«Я знаю, що для мешканців кварталів це полегшення - бачити, як поліція проводить операції з боротьби з наркозлочинністю, - матір жертви, - Але чи буде все вирішено за три тижні? Чи буде цього достатньо? Ми в цьому не впевнені».

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