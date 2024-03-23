Франция воюет с наркоторговлей: на улицах Марселя сотни полицейских

Полиция Франции начала масштабную борьбу с наркоторговлей в Марселе.

Источник фото: Тwitter / Emmanuel Macron

Власти Франции начали крупную полицейскую операцию против наркоторговли в Марселе, расположенном на юге страны, с целью сдерживания резкого роста насилия в последние годы.

Как сообщает Euronews, в операции участвует от 700 до 1000 полицейских, жандармов и таможенников, направленных на подавление деятельности наркоторговцев и их клиентов в Марселе.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о том, что эта операция предназначена для пресечения наркоторговли и обеспечения порядка в Марселе.

По данным Euronews, действия полиции уже привели к тому, что наркоторговцы начали мигрировать в другие районы, в частности, в Бельгию.

"Я знаю, что для жителей кварталов это облегчение - видеть, как полиция проводит операции по борьбе с наркопреступностью, - мать жертвы, - Но будет ли всё решено за три недели? Будет ли этого достаточно? Мы в этом не уверены".

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