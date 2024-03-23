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  1. В мире

США предоставляют военную помощь Балтии на $228 млн

19:20, 23 марта 2024
США утвердили 228 млн долларов на развитие противовоздушной обороны, морской осведомленности и сухопутных войск в странах Балтии.
США предоставляют военную помощь Балтии на $228 млн
Источник фото: volynnews.com
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В рамках Балтийской инициативы безопасности Конгрессом США был принят законопроект о предоставлении военной и оборонной помощи странам Балтии на сумму 228 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Законодатели приняли закон о финансировании правительства США в пятницу, 22 марта, который предусматривает выделение военной помощи трем балтийским странам - Эстонии, Латвии и Литве, которые являются членами НАТО и имеют общую границу с россией.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что поддержка со стороны США значительно способствовала реализации нескольких проектов по развитию военной инфраструктуры и потенциала в их стране. Он отметил, что финансовая помощь в этом году больше, чем в прошлом.

"Поддержка со стороны США существенно помогла Эстонии, Латвии и Литве ускорить реализацию нескольких проектов по развитию военной инфраструктуры и потенциала, - сказал Ханно Певкура, добавляя: Хорошая новость заключается в том, что поддержка несколько выше, чем в прошлом году".

По данным издания, финансирование со стороны США направлено на развитие противовоздушной обороны, морской осведомленности и сухопутных войск в странах Балтии, а также на укрепление военно-морских сил.

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