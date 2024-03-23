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  1. В Украине

Что делать, если образовательные документы не появились в Дії, – объяснили в Минцифры

21:09, 23 марта 2024
В обновленном приложении «Дія» можно зарегистрироваться на НМТ с помощью учебных документов.
Что делать, если образовательные документы не появились в Дії, – объяснили в Минцифры
Источник фото: Минцифры
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Зарегистрироваться на НМТ теперь можно с помощью Дії. Отныне в приложении "Дія" могут быть отражены только те образовательные документы, которые были выданы после 2000 года. Однако для того, чтобы данные документы были доступны, необходимо обновить приложение. Об этом рассказала руководитель команды внедрения "Дії" в Министерстве цифровой трансформации Ирина Заболотная во время эфира телемарафона.

Заболотная пояснила, что информация о документе должна быть внесена учебным заведением в Реестр ЕГЭБО, который ведет Минобразования. Вузы уже начали вносить документы после 2000 года, что обеспечит их доступность в приложении.

Также Заболотная отметила, что даже если документ был выдан до 2000 года, можно обратиться в свой вуз, и данные документы также будут внесены в приложение "Дія".

Представительница Минцифры также отметила, что теперь можно загрузить копию образовательного документа в PDF-формате и поделиться им удобным для вас способом, например, через электронную почту.

Кроме того, в приложении "Дія" существует возможность проверить документ другого лица с помощью QR-кода на нем.

"Для этого есть QR-код на документе. Навести сканером, который есть в приложении Дия, и после этого видно, валидный ли документ, какая информация отображается", - пояснила Заболотная.

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