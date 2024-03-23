Що робити, якщо освітні документи не з’явилися у Дії, – пояснили у Мінцифри

В оновленому застосунку «Дія» можна зареєструватися на НМТ за допомогою навчальних документів.

Джерело фото: Мінцифри

Зареєструватися на НМТ тепер можна за допомогою Дії. Відтепер у застосунку «Дія» можуть бути відображені лише ті освітні документи, які були видані після 2000 року. Однак для того, щоб дані документи були доступні, необхідно оновити додаток. Про це розповіла керівниця команди впровадження «Дії» в Міністерстві цифрової трансформації Ірина Заболотна під час ефіру телемарафону.

Заболотна пояснила, що інформація про документ має бути внесена навчальним закладом до Реєстру ЄДЕБО, який веде Міносвіти. Виші уже почали вносити документи після 2000 року, що забезпечить їх доступність у застосунку.

Також Заболотна наголосила, що навіть якщо документ був виданий до 2000 року, можна звернутися до свого вишу, і дані документи також будуть внесені до застосунку «Дія».

Представниця Мінцифри також зазначила, що тепер можливо завантажити копію освітнього документу у PDF-форматі та поділитися ним зручним для вас способом, наприклад, через електронну пошту.

Крім того, у застосунку «Дія» існує можливість перевірити документ іншої особи за допомогою QR-коду на ньому.

«Для цього є QR-код на документі. Навести сканером, який є в застосунку Дія, і після цього видно, чи валідний документ, яка інформація відображається», — пояснила Заболотна.

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