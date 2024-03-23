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  1. В Україні

На Одещині судили чоловіка, у якого під час сімейної сварки знайшли зброю

19:56, 23 березня 2024
Суд виніс вирок у справі про незаконне поводження зі зброєю.
На Одещині судили чоловіка, у якого під час сімейної сварки знайшли зброю
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Суд виніс рішення про покарання правопорушнику, який був затриманий у зв'язку з незаконним поводженням зі зброєю. За даними поліції Одеської області, чоловіка затримали внаслідок виклику на сімейну сварку у Любашівській селищній громаді.

Суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном півтора роки. Власника оселі звинуватили в незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без відповідного дозволу.

Під час обшуку поліцейські вилучили саморобну гладкоствольну, короткоствольну вогнепальну зброю, яка була придатна для стрільби. Експертиза підтвердила це.

У рамках кримінального провадження були зібрані достатні докази, які підтвердили вину обвинуваченого. Суд прийняв рішення на підставі зібраних доказів і призначив покарання відповідно до чинного законодавства. Крім позбавлення волі, чоловік зобов'язаний періодично з'являтися для реєстрації у відповідний орган пробації та повідомляти про зміни місця проживання, роботи або навчання.

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