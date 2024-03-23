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Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.

План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

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Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Кого з кандидатів на посади суддів Конституційного Суду визнано доброчесними: рішення Дорадчої групи експертів

Наступний етап - письмове оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, відбудеться 5 квітня.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

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  1. В Україні

Українська диригентка Оксана Линів прокоментувала виступ в Німеччині з російською оперою Чайковського

18:08, 23 березня 2024
Українська диригентка Оксана Линів працює над постановкою опери Чайковського за твором Пушкіна в німецькій опері.
Українська диригентка Оксана Линів прокоментувала виступ в Німеччині з російською оперою Чайковського
Джерело фото: semperoper.de
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Українська диригентка Оксана Линів працює над постановкою опери російського композитора Петра Чайковського за твором російського поета і драматурга Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін» у Саксонській державній опері у Дрездені. Про це повідомляє офіційний сайт оперного театру.

Вистава буде представлена російською мовою з німецькими та англійськими субтитрами. Прем'єра «Євгенія Онєгіна» в Дрезденській опері запланована на липень 2025 року, а квитки будуть доступні для придбання у квітні 2024 року.

«Від початку періоду військового стану на території України припинили виконувати музику Чайковського, Прокофʼєва, Шостаковича, Рахманінова, Стравінського та ін. Та все ж твори цих композиторів належать до обов’язкового репертуару кожного диригента, чия карʼєра розвивається на інтернаціональному рівні, так як ці твори належать до світової музичної спадщини», – написала Линів в Facebook, проте згодом закрила можливість коментувати її пост.

Линів також наголосила, що українські диригенти мають можливість внести власний внесок у світову класичну музику, додаючи до стандартного репертуару твори «маловідомих українських композиторів і додавати ці імена до світової класичної музичної традиції».

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