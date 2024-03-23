Українська диригентка Оксана Линів прокоментувала виступ в Німеччині з російською оперою Чайковського

Українська диригентка Оксана Линів працює над постановкою опери Чайковського за твором Пушкіна в німецькій опері.

Джерело фото: semperoper.de

Українська диригентка Оксана Линів працює над постановкою опери російського композитора Петра Чайковського за твором російського поета і драматурга Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін» у Саксонській державній опері у Дрездені. Про це повідомляє офіційний сайт оперного театру.

Вистава буде представлена російською мовою з німецькими та англійськими субтитрами. Прем'єра «Євгенія Онєгіна» в Дрезденській опері запланована на липень 2025 року, а квитки будуть доступні для придбання у квітні 2024 року.

«Від початку періоду військового стану на території України припинили виконувати музику Чайковського, Прокофʼєва, Шостаковича, Рахманінова, Стравінського та ін. Та все ж твори цих композиторів належать до обов’язкового репертуару кожного диригента, чия карʼєра розвивається на інтернаціональному рівні, так як ці твори належать до світової музичної спадщини», – написала Линів в Facebook, проте згодом закрила можливість коментувати її пост.

Линів також наголосила, що українські диригенти мають можливість внести власний внесок у світову класичну музику, додаючи до стандартного репертуару твори «маловідомих українських композиторів і додавати ці імена до світової класичної музичної традиції».

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