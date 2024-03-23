Украинский дирижер Оксана Лынив прокомментировала выступление в Германии с русской оперой Чайковского

Украинскую дирижерку Оксану Лынив, которая работает над постановкой оперы Чайковского по произведению Пушкина, жестко захейтили в соцсети.

Источник фото: semperoper.de

Украинский дирижер Оксана Лынив работает над постановкой оперы российского композитора Петра Чайковского по произведению русского поэта и драматурга Александра Пушкина "Евгений Онегин" в Саксонской государственной опере в Дрездене. Об этом сообщает официальный сайт оперного театра.

Спектакль будет представлен на русском языке с немецкими и английскими субтитрами. Премьера "Евгения Онегина" в Дрезденской опере запланирована на июль 2025 года, а билеты будут доступны для приобретения в апреле 2024 года.

"С начала периода военного положения на территории Украины прекратили исполнять музыку Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова, Стравинского и др. И все же произведения этих композиторов относятся к обязательному репертуару каждого дирижера, чья карьера развивается на интернациональном уровне, так как эти произведения относятся к мировому музыкальному наследию", - написала Лынив в Facebook, однако впоследствии закрыла возможность комментировать ее пост.

Лынив также подчеркнула, что украинские дирижеры имеют возможность внести собственный вклад в мировую классическую музыку, добавляя к стандартному репертуару произведения "малоизвестных украинских композиторов и добавлять эти имена в мировую классическую музыкальную традицию".

Издание NV отметило, что пользователи социальных сетей остро отреагировали на оправдание дирижера Оксаны Лынив.

Пользователи соцсетей пишут:

- "Главное не забыть выйти с украинским флагом на поклон. Дирижируя Онегина можно одеть вышиваночку и втиснуть в программу произведения (малоизвестных, конечно) украинских композиторов (по желанию)".

- "Мастерство манипуляций госпожи Лынив не перестает поражать. И какие же века назад жили все названные ею композиторы. Почему нельзя рядом с произведениями украинских композиторов играть музыку Брамса, Брукнера, Малера? Почему ее постоянно тянет на болота? А для комментариев пост закрыт"

- "Могут постепенно внедрять" - очень осторожно, тихо, постепенно. А пока звонко и громко будет звучать русский в исполнении украинских дирижеров и музыкантов (Это называется колониальная культура и мышление. ФАКт"

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