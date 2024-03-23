На одну из должностей судей КСУ по квоте Съезда судей будет новый конкурс – Совещательная группа экспертов

Добропорядочных кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей хватило только на одну вакансию.

Совещательная группа экспертов (СГЭ) 23 марта сообщила, что на одну из двух имеющихся вакансий судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей будет объявлен новый отбор.

Соответствующее обращение Совещательная группа экспертов направит в Совет судей Украины, который и объявит о новом отборе.

Как отметил председатель Совещательной группы экспертов Алеш Залар, дело в том, что кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей, которых СГЭ признала добропорядочными и допустила к следующему этапу конкурса, всего три. При этом одна из признанных добропорядочной кандидаток, претендует также на должность судьи КСУ по квоте Верховной Рады.

Таким образом, условия конкурса предусматривают, что во время голосования на Съезде судей или в Верховной Раде на одну вакантную должность судьи КСУ должны претендовать по меньшей мере по два кандидата. То есть субъекты назначения судей КСУ должны иметь выбор.

Согласно решению Совещательной группы экспертов от 23 марта 2024 года, после соответствующих собеседований, добропорядочными по квоте Съезда судей были признаны только 3 кандидата из 7.

Следовательно, если все трое кандидатов смогут удачно преодолеть следующий этап конкурса - письменное оценивание на определение уровня компетентности в сфере права, то Съезду судей «хватит» кандидатов только на одну вакансию судей КСУ по своей квоте.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта Совещательная группа экспертов определила, кто из кандидатов на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей и три вакантных должности судей КСУ по квоте Верховной Рады, является добропорядочным и сможет принять участие в следующем этапе конкурса.

Всего добропорядочными СГЭ признала трех кандидатов по квоте Съезда судей и шесть – по квоте Верховной Рады.

Следующий этап конкурса – письменное оценивание на определение уровня компетентности в сфере права, состоится 5 апреля 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.