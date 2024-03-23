Нацбанк предлагает запретить предпринимателям получать средства от граждан через переводы без открытия счета

Национальный банк обсуждает запрет возможности получения наличных предпринимателями по расчетам с физическими лицами, которые осуществляются путем перевода средств без открытия счета.

Национальный банк Украины выставил на общественное обсуждение предложения по модернизации организации кассовой деятельности банков и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в стране.

Одной из главных инициатив является повышение прозрачности платежных операций путем современного обновления процедур перевода средств без открытия счета в национальной валюте. В частности, планируется исключить возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемых путем перевода средств без открытия счета.

Кроме того, предлагается обновить требования по изъятию из обращения и передаче для исследования подозрительных банкнот и монет, а также сократить сроки проведения соответствующих исследований Национальным банком. Эти инициативы содержатся в проекте постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".

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