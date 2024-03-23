На Киевщине в ДТП с участием легковушки и микроавтобуса погиб 73-летний мужчина

На трассе Киев-Одесса водитель Fiat столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ.

Источник фото: kv.npu.gov.ua

В результате ДТП на автодороге Киев-Одесса один человек погиб, а двое пострадавших были госпитализированы. Об этом стало известно от Полиции Киевской области.

Происшествие случилось 23 марта около 06:00 на 34-м километре автодороги Киев-Одесса. По предварительной информации, водитель автомобиля "Fiat", двигавшийся в правой крайней полосе, не успел среагировать на автомобиль "ВАЗ", который стоял в той части дороги под управлением 73-летнего мужчины. Это привело к столкновению транспортных средств.

К сожалению, в результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ" погиб на месте происшествия, а его 74-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу с травмами головы. Водитель "Fiat" также был госпитализирован с переломом ноги.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 часть 2 Уголовного кодекса Украины. Полицейские продолжают расследование на месте происшествия.

Источник фото: kv.npu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.