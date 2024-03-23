В россии запустили дипфейк о причастности Украины к теракту под москвой

Российское телевидение транслирует фейковое видео, на котором якобы Алексей Данилов намекает на причастность Украины к теракту в Подмосковье.

Источник фото: ArmyInform

На российском телевидении появилось фейковое видео, на котором якобы секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекает на причастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" под москвой. Об этом сообщили из Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Видео транслировалось на телеканале "НТВ". Эксперты Центра противодействия дезинформации обнаружили, что фейк был создан на основе материалов телемарафона "Единые новости", который состоялся 16 марта. На оригинальных кадрах был начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, но в фейковом видео его лицо заменили на дипфейк с Алексеем Даниловым.

На видео, как утверждают в Центре противодействия дезинформации, видно, как человек, которого называют Даниловым, выражает невозмутимую реакцию на теракт и даже сообщает дальнейшие события. Однако, эксперты отмечают, что качество дипфейка низкое, ведь мимика и речь не соответствуют стилю и характеру Алексея Данилова.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отвергли обвинения россии в том, что стрелки, совершившие теракт в Подмосковье, якобы намеревались выехать в Украину. В Офисе Президента заявили, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в "Крокус Сити Холл".

Ранее в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холл".

Как ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холл". Американская разведка имеет подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях.

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