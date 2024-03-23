У росії запустили дипфейк щодо причетності України до теракту під москвою

Російське телебачення транслює фейкове відео, на якому нібито Олексій Данілов натякає на причетність України до теракту в Підмосков'ї.

Джерело фото: ArmyInform

На російському телебаченні з'явилося фейкове відео, на якому начебто секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов натякає на причетність України до теракту в «Крокус Сіті Холі» під москвою. Про це повідомили з Центру протидії дезінформації при РНБО.

Відео транслювалося на телеканалі «НТВ». Експерти Центру протидії дезінформації виявили, що фейк був створений на основі матеріалів телемарафону «Єдині новини», який відбувся 16 березня. На оригінальних кадрах був начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, але в фейковому відео його обличчя замінили на дипфейк з Олексієм Даніловим.

На відео, як стверджують у Центрі протидії дезінформації, видно, як чоловік, якого називають Даніловим, висловлює незворушну реакцію на теракт та навіть повідомляє подальші події. Однак, експерти відзначають, що якість дипфейку низька, адже міміка та мовлення не відповідають стилю та характеру Олексія Данілова.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відкинули звинувачення росії в тому, що стрільці, які скоїли теракт у Підмосков'ї, нібито мали намір виїхати в Україну. В Офісі Президента заявили, що Україна не має жодного відношення до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Раніше в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Як раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол». Американська розвідка має підтвердження, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт, немає підстав сумніватися в цих твердженнях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.