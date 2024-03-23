На Київщині в ДТП за участю легковика та мікроавтобуса загинув 73-річний чоловік

На трасі Київ-Одеса водій Fiat зіткнувся з припаркованим автомобілем ВАЗ.

Джерело фото: kv.npu.gov.ua

У результаті ДТП на автодорозі Київ-Одеса одна людина загинула, а двоє постраждалих були госпіталізовані. Про це стало відомо від Поліції Київської області.

Подія трапилася 23 березня близько 06:00 на 34-му кілометрі автошляху Київ-Одеса. За попередньою інформацією, водій автомобіля "Fiat", що рухався в правій крайній смузі, не встиг зреагувати на автомобіль "ВАЗ", який стояв у тій частині дороги під керуванням 73-річного чоловіка. Це призвело до зіткнення транспортних засобів.

На жаль, в результаті аварії водій автомобіля "ВАЗ" загинув на місці події, а його 74-річну пасажирку госпіталізували до лікарні з травмами голови. Водія "Fiat" також було госпіталізовано з переломом ноги.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують розслідування на місці події.

Джерело фото: kv.npu.gov.ua

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