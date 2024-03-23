Нацбанк пропонує заборонити підприємцям отримувати кошти від громадян через перекази без відкриття рахунку

Національний банк обговорює заборону можливості отримання готівки підприємцями за розрахунками із фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Національний банк України виставив на громадське обговорення пропозиції щодо модернізації організації касової діяльності банків та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в країні.

Однією з головних ініціатив є підвищення прозорості платіжних операцій шляхом сучасного оновлення процедур переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті. Зокрема, планується виключити можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, що здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Крім того, пропонується оновити вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження підозрілих банкнот та монет, а також скоротити терміни проведення відповідних досліджень Національним банком. Ці ініціативи містяться в проєкті постанови Правління НБУ "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні".

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