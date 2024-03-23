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На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів

Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.

План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Кого з кандидатів на посади суддів Конституційного Суду визнано доброчесними: рішення Дорадчої групи експертів

Наступний етап - письмове оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, відбудеться 5 квітня.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

  1. В Україні

Нацбанк пропонує заборонити підприємцям отримувати кошти від громадян через перекази без відкриття рахунку

17:50, 23 березня 2024
Національний банк обговорює заборону можливості отримання готівки підприємцями за розрахунками із фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.
Нацбанк пропонує заборонити підприємцям отримувати кошти від громадян через перекази без відкриття рахунку
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Національний банк України виставив на громадське обговорення пропозиції щодо модернізації організації касової діяльності банків та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в країні.

Однією з головних ініціатив є підвищення прозорості платіжних операцій шляхом сучасного оновлення процедур переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті. Зокрема, планується виключити можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, що здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Крім того, пропонується оновити вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження підозрілих банкнот та монет, а також скоротити терміни проведення відповідних досліджень Національним банком. Ці ініціативи містяться в проєкті постанови Правління НБУ "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні".

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