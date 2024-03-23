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На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів

Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.

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На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів

18:02, 23 березня 2024
Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.
На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів
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Дорадча група експертів (ДГЕ) 23 березня повідомила, що на одну з двох наявних вакансій суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів, буде оголошено новий відбір.

Відповідне звернення Дорадча група експертів направить до Ради суддів України, яка і оголосить про новий відбір.

Як зазначив голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар, справа в тому, що кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів, яких ДГЕ визнало доброчесними і допустило до наступного етапу конкурсу, всього три. При цьому одна з визнаних доброчесною кандидаток, претендує також на посаду судді КСУ по квоті Верховної Ради.

Відповідно, умови конкурсу передбачають, що під час голосування на З’їзді суддів чи у Верховній Раді, на одну вакантну посаду судді КСУ мають претендувати щонайменше по два кандидати. Тобто, суб’єкти призначення суддів КСУ повинні мати вибір.

Згідно з рішенням Дорадчої групи експертів від 23 березня 2024 року, після відповідних співбесід, доброчесними по квоті З’їзду суддів були визнані лише 3 кандидати з 7.

Відтак, у разі якщо всі троє кандидатів зможуть вдало подолати наступний етап конкурсу - письмове оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, то З’їзду суддів «вистачить» кандидатів тільки на одну вакансію суддів КСУ по своїй квоті.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня Дорадча група експертів визначила, хто з кандидатів на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів та три вакантні посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради, є доброчесними та зможе взяти участь у наступному етапі конкурсу.  

Всього доброчесними ДГЕ визнала трьох кандидатів по квоті З’їзду суддів та шість - по квоті Верховної Ради.

Наступний етап конкурсу - письмове оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, відбудеться 5 квітня 2024 року

Автор: В’ячеслав Хрипун

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