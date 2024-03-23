В Одесской области судили мужчину, у которого во время семейной ссоры нашли оружие

Суд вынес приговор по делу о незаконном обращении с оружием.

Суд вынес решение о наказании правонарушителю, который был задержан в связи с незаконным обращением с оружием. По данным полиции Одесской области, мужчину задержали в результате вызова на семейную ссору в Любашевской поселковой общине.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Владельца дома обвинили в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Во время обыска полицейские изъяли самодельное гладкоствольное, короткоствольное огнестрельное оружие, которое было пригодно для стрельбы. Экспертиза подтвердила это.

В рамках уголовного производства были собраны достаточные доказательства, которые подтвердили вину обвиняемого. Суд принял решение на основании собранных доказательств и назначил наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме лишения свободы, мужчина обязан периодически являться для регистрации в соответствующий орган пробации и сообщать об изменениях места жительства, работы или учебы.

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