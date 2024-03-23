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У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Парламент розгляне законопроект про обов’язкове декларування іноземного громадянства кандидатами на державні посади

Зокрема, пропонується встановити, що до Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не може бути прийнята особа, яка має громадянство іноземної держави.

Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Родич фігурантки справи про корупційне правопорушення заповів судді своє рухоме майно

На суддю знов склали заповіт, щоб створити конфлікт інтересів.

ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: що відбувається

Якщо кандидат тривалий час не працює або не може пояснити, звідки у його рідних гроші на дорогий автомобіль, то шанси стати суддею суттєво зменшуються.

  1. В Україні

Зареєструватися на НМТ тепер можна за допомогою Дії: відеоінструкція

13:19, 23 березня 2024
Реєстрація на НМТ-24 триває до 11 квітня включно.
Зареєструватися на НМТ тепер можна за допомогою Дії: відеоінструкція
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що зареєструватися на НМТ тепер можна за допомогою Дії – для цього потрібно мати у застосунку ID-картку або закордонний паспорт.

Як це зробити?

  1. На сайті реєстрації натискаєте кнопку «Розпочати реєстрацію».
  2. Обираєте опцію «Створити за допомогою Дії».
  3. Натискаєте на QR-код або скануєте його камерою смартфона, на якому встановлена Дія та підтверджуєте відправлення копії паспорта Дія.Підписом.
  4. У сервісі реєстрації заповнюєте коротку стандартну форму та відправляєте її на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти. Чекаєте на повідомлення про успішну реєстрацію.

Також відтепер для входу в персональний кабінет можна використовувати Дія.Підпис. Для цього перейдіть на сторінку персонального кабінету, оберіть варіант «Вхід за допомогою застосунку Дія», натисніть на QR-код або скануєте його камерою свого смартфона, на якому є Дія, та пройдіть перевірку за фото.

Реєстрація на НМТ-24 триватиме до 11 квітня включно.

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