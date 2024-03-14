Стартувала реєстрація на НМТ-2024: що варто знати

14 березня розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест.

Фото: suspilne.media

Міністерство освіти і науки України повідомило, що з 14 березня розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Про це інформує офіційний сайт МОН.

Реєстрація триватиме до 11 квітня включно. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

За допомогою спеціального сервісу вступникам треба самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу) та виконати в ньому такі дії:

Зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він / вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи.

Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.

Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

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