Стартовала регистрация на НМТ-2024: что нужно знать

14 марта началась регистрация на национальный мультипредметный тест.

Фото: suspilne.media

Министерство образования и науки сообщило, что с 14 марта начинается регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Об этом сообщает официальный сайт МОН.

Регистрация продлится до 11 апреля включительно. В этом году украинский центр оценивания качества образования проводит регистрацию в безбумажной форме.

С помощью специального сервиса поступающим нужно самостоятельно создать персональный кабинет (указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность) и выполнить в нем следующие действия:

Указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет», указать на необходимость создания особых (специальных) условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом, где он / она планирует проходить НМТ, а также язык составления предметов сертификационной работы.

Загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов.

Отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

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