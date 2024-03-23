США надають військову допомогу Балтії на $228 млн

США затвердили 228 млн доларів на розвиток протиповітряної оборони, морської обізнаності та сухопутних військ у країнах Балтії.

Джерело фото: volynnews.com

В рамках Балтійської ініціативи безпеки Конгресом США був ухвалений законопроєкт про надання військової та оборонної допомоги країнам Балтії на суму 228 мільйонів доларів. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Законодавці прийняли закон про фінансування уряду США в п'ятницю, 22 березня, який передбачає виділення військової допомоги трьом балтійським країнам - Естонії, Латвії та Литві, які є членами НАТО та мають спільний кордон з росією.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур відзначив, що підтримка з боку США значно сприяла реалізації кількох проєктів з розвитку військової інфраструктури та потенціалу у їхній країні. Він зауважив, що фінансова допомога цього року більша, ніж минулого.

«Підтримка з боку США суттєво допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити реалізацію кількох проєктів з розвитку військової інфраструктури та потенціалу, - сказав Ханно Певкура, додаючи: Хороша новина полягає в тому, що підтримка дещо вища, ніж минулого року».

За даними видання, фінансування з боку США спрямоване на розвиток протиповітряної оборони, морської обізнаності та сухопутних військ у країнах Балтії, а також на зміцнення військово-морських сил.

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