Amazon оспаривает штраф в размере $34,6 млн от французского регулятора

Amazon оспаривает штраф от французского регулятора относительно «чрезмерной» слежки за работниками.

Источник фото: VnEconomy

Amazon будет оспаривать решение французского регулятора по вопросам защиты данных (CNIL), касающееся наложенного штрафа в размере 34,6 млн долларов по обвинению в "чрезмерной" слежке за своими сотрудниками.

Как сообщает агентство Reuters, Amazon отказался соглашаться с выводами CNIL и решил подать апелляцию в Государственный совет. Они считают, что выводы регулятора не соответствуют действительности.

В январе CNIL оштрафовал компанию Amazon France Logistique за систему наблюдения, которую они считали "чрезмерно навязчивой". Регулятор обнаружил, что на складах Amazon работала система мониторинга с тремя видами оповещений, которую они признали незаконной.

Согласно расследованию, одно из оповещений активировалось, если товар сканировался слишком быстро, другое сигнализировало о перерывах продолжительностью от 10 минут, а третье отслеживало перерывы от одной до 10 минут. Кроме того, CNIL поставил под сомнение, почему Amazon хранил данные работников в течение 31 дня.

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