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Перша десятка українських пілотів завершила навчання на F-16 у Великій Британії

13:28, 22 березня 2024
Перші українські льотчики успішно пройшли навчання на винищувачах та стануть першими лініями оборони в небі України.
Перша десятка українських пілотів завершила навчання на F-16 у Великій Британії
Джерело фото: mil.in.ua
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Перші 10 українських пілотів успішно завершили базове навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії, повідомляє пресслужба британського уряду.

За словами представників уряду, ці пілоти стануть першими лініями оборони в захисті неба України від потенційних загроз.

Під час навчання у Великій Британії українські льотчики отримали комплексне навчання від досвідчених інструкторів ВПС Британії. Вони вивчали керування літаком, навігацію, а також проходили курси англійської мови для покращення спілкування з повітряними силами НАТО.

Зараз ця група пілотів переходить до поглибленої льотної підготовки, яка буде проводитися військово-повітряними силами Франції.

«Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам RAF, ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення путіна», - сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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