Первая десятка украинских пилотов завершила обучение на F-16 в Великобритании

Первые украинские летчики успешно прошли обучение на истребителях и станут первыми линиями обороны в небе Украины.

Источник фото: mil.in.ua

Первые 10 украинских пилотов успешно завершили базовое обучение на истребителях F-16 в Великобритании, сообщает пресс-служба британского правительства.

По словам представителей правительства, эти пилоты станут первыми линиями обороны в защите неба Украины от потенциальных угроз.

Во время обучения в Великобритании украинские летчики получили комплексное обучение от опытных инструкторов ВВС Великобритании. Они изучали управление самолетом, навигацию, а также проходили курсы английского языка для улучшения общения с воздушными силами НАТО.

Сейчас эта группа пилотов переходит к углубленной летной подготовке, которая будет проводиться военно-воздушными силами Франции.

"Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением начальной подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известным навыкам RAF, эти пилоты получили лучшую подготовку и теперь на шаг ближе к тому, чтобы присоединиться к борьбе против незаконного вторжения путина", - сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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