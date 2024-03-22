ДнепроГЭС в критическом состоянии, было два прямых попадания, - Укргидроэнерго

Глава компании Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 также не работает

В Запорожье во время ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, серьезные повреждения. Об этом сообщил глава компании Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии Радио Свобода.

По его словам, ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже не работает.

Он отметил, что зафиксировано попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки.

Игорь Сирота заявил, что на ГЭС-2 серьезные разрушения и неизвестно, удастся ли восстановить ее.

Энергетикам придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование.

Напомним, что в ночь на 22 марта и утром страна-агрессор рф осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на Украину, запустив более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов. Били по критической инфраструктуре.

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