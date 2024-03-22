МВФ одобрил выделение Украине транша на $880 миллионов

Деньги будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета.

Источник фото: imf.org

В Национальном банке сообщили о том, что Украина успешно прошла третий пересмотр программы МВФ «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF). Он утвержден Советом директоров Фонда.

Уже в ближайшее время Украина получит очередной транш от International Monetary Fund в размере около 880 млн дол. США (663,9 млн специальных прав заимствований), которые будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета, отметили в Нацбанке.

«Эти средства также поддержат международные резервы Украины, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и сохранять макрофинансовую стабильность», - добавили там.

В НБУ добавили, что руководство МВФ отметило приверженность украинской власти амбициозному плану реформ.

«Украина выполнила все структурные маяки и индикативные цели, а также все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижней границы налоговых поступлений, что связано с блокированием границ)», - отметили в Нацбанке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство экономики опубликовало текст Плана по реализации программы Ukraine Facility Европейского Союза. План включает дальнейшие меры по реформе судебной системы, в частности, создание Высшего административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.