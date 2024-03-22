Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада внесла изменения в полномочия Счетной палаты

Парламент внес изменения в закон о Счетной палате во время принятия закона об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Критерии оснований возобновления пропущенного срока обращения в админсуд разъяснил Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно объективной и непреодолимой силы обстоятельств, которые могут служить основанием для возобновления пропущенного срока обращения в административный суд.

Глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов декларирования

Верховная Рада приняла изменения в закон о предотвращении коррупции, которым исключила председателей и членов врачебно-консультативных комиссий из перечня субъектов декларирования, но есть условие.

КСУ признал неконституционным лишение права на получение пенсии без ограничения максимального размера пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Конституционный Суд Украины принял Решение по делу Василия Атаманчука, которого лишили права на получение пенсии без ограничения ее максимального размера, что составляло вмешательство в право собственности, и повлекло за собой возникновение у субъекта права на конституционную жалобу ощущения краха правомерных надежд.

Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин

Также внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которыми исключены нормы об ограниченной пригодности.

  1. В Украине

МВФ одобрил выделение Украине транша на $880 миллионов

10:46, 22 марта 2024
Деньги будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета.
МВФ одобрил выделение Украине транша на $880 миллионов
Источник фото: imf.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном банке сообщили о том, что Украина успешно прошла третий пересмотр программы МВФ «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF). Он утвержден Советом директоров Фонда.

Уже в ближайшее время Украина получит очередной транш от International Monetary Fund в размере около 880 млн дол. США (663,9 млн специальных прав заимствований), которые будут направляться на финансирование расходов государственного бюджета, отметили в Нацбанке.

«Эти средства также поддержат международные резервы Украины, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и сохранять макрофинансовую стабильность», - добавили там.

В НБУ добавили, что руководство МВФ отметило приверженность украинской власти амбициозному плану реформ.

«Украина выполнила все структурные маяки и индикативные цели, а также все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижней границы налоговых поступлений, что связано с блокированием границ)», - отметили в Нацбанке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство экономики опубликовало текст Плана по реализации программы Ukraine Facility Европейского Союза. План включает дальнейшие меры по реформе судебной системы, в частности, создание Высшего административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Коваль
    Катерина Коваль
    голова конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду