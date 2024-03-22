Отказ от регистрации брака: какие последствия может иметь ответ «нет»

Причин для такого шага может быть множество, но каковы будут правовые последствия такого решения.

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Приятные хлопоты с поиском свадебного платья и продумыванием праздничного меню не всегда заканчиваются актовой записью о регистрации брака. Так, бывают случаи, когда уже после подачи соответствующего заявления в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния один из молодоженов передумывает жениться.

В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали, какие возможные последствия для того из молодоженов, кто изменил свое решение.

Так, Семейный Кодекс Украины обязывает лицо, которое отказалось от брака, возместить другой стороне затраты, понесенные ею в связи с приготовлением к регистрации брака и свадьбы. Важная деталь – возмещению подлежат только денежные суммы, которые были реально израсходованы. В таком случае речь идет о средствах, уплаченных за свадебный наряд или, например, фото, видеосъемку.

Вместе с тем, в случае отказа добровольно возместить средства для понесшей расходы стороны, предусмотрено право обратиться в суд. К исковому заявлению обязательно должны прилагаться все чеки, квитанции, договоры и т.п., которые и подтвердят израсходованные суммы.

Впрочем, здесь существует «но». Если один из молодоженов отменяет свадьбу из-за сокрытия партнером какой-либо важной информации (родительство, болезнь, судимость и т.п.), или из-за противоправного или аморального поведения, то свадебные затраты возмещению не подлежат.

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