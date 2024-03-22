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  1. В Україні

Відмова від реєстрації шлюбу: які наслідки може мати відповідь «ні»

21:45, 22 березня 2024
Причин для такого кроку може бути безліч, але якими будуть правові наслідки такого рішення.
Відмова від реєстрації шлюбу: які наслідки може мати відповідь «ні»
Джерело фото: Getty
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Приємні клопоти з пошуком весільної сукні та продумуванням святкового меню не завжди закінчуються актовим записом про реєстрацію шлюбу. Так, бувають випадки, коли вже після подачі відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану один з наречених передумує одружуватися.

У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли які можливі наслідки для того з молодят, хто змінив своє рішення.

Так, Сімейний Кодекс України зобов’язує особу, яка відмовилася від одруження, відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв’язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Важлива деталь – відшкодуванню підлягають лише грошові суми, що були реально витрачені. В такому випадку мовиться про кошти, сплачені за весільне вбрання чи, приміром, фото, відеозйомку.

Разом з тим, у разі відмови добровільно відшкодувати кошти для сторони, що понесла витрати, передбачене право звернутися до суду. До позовної заяви обов’язково мають додаватися всі чеки, квитанції, договори тощо, які й підтвердять витрачені суми.

Утім, тут існує «але». Якщо один із наречених відміняє весілля через приховування партнером якоїсь важливої інформації (батьківство, хвороба, судимість тощо), або через протиправну чи аморальну поведінку, то весільні затрати відшкодуванню не підлягають.

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