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Голову комісії МСЕК затримали на хабарі у 500 доларів за довідку про інвалідність

18:16, 22 березня 2024
Голову однієї з міжрайонних медико-соціально експертних комісій підозрюють у вимаганні хабарів за довідки про інвалідність строком на 1 рік.
Голову комісії МСЕК затримали на хабарі у 500 доларів за довідку про інвалідність
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Голову однієї з міжрайонних медико-соціально експертних комісій Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за видачу довідок про присвоєння 3 та 2-ої групи інвалідності. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, з серпня 2023 року голова комісії спільно з лікарями Васильківської лікарні налагодили схему отримання грошей за незаслужене присвоєння інвалідності чоловікам призовного віку.

Медична експертиза, яка мала би відбутися формально, здійснювалася на папері, без реального лікування та перебування пацієнтів у лікарні. Після цього, згідно з схемою, МСЕК видавала довідку про присвоєння інвалідності строком на 1 рік.

Під час отримання 500 доларів США за надані послуги жінку затримали. Вона отримала підозру і зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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